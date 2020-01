Listhaug: Frp forventer tydelige gjennomslag etter dette

Frp forventer tydelige gjennomslag etter at de øvrige regjeringspartiene gikk inn for å hente en norsk kvinne og hennes to barn fra Syria, sier Sylvi Listhaug.

– Jeg tror jeg kan være så tydelig å si at Frp forventer tydelige gjennomslag i regjeringen framover. Spesielt etter dette her, sier Frp-nestlederen til TV 2. Frp tok dissens i regjeringen i saken. – Nå er det et stort flertall som ønsker dette. Uforståelig for oss, men det gjør de, sier hun videre. Fremskrittspartiet har vært stor motstander av å hente den IS-siktede kvinnen til Norge. De øvrige regjeringspartiene har imidlertid snudd i saken, og tirsdag ble det kjent at kvinnen og hennes to barn, en sønn og en datter, hentes ut av Syria av norske myndigheter av hensyn til den syke sønnen (5). Frp mener at den IS-siktede 29 år gamle kvinnen har satt sine interesser foran det syke barnets og har brukt barnet som et pressmiddel for å komme til Norge selv, sa Listhaug til NTB tidligere tirsdag. – Barnet det gjelder, kunne fått hjelp tidligere. Dessverre har mor kynisk brukt sitt barn for å få seg selv til Norge, sa hun. (©NTB)

