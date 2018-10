Listhaug: Frp gjør det godt også i opposisjon

Frp kan gjøre det godt også i opposisjon, sier nestleder Sylvi Listhaug, men gjør det klart at hun ikke håper KrF gjør Jonas Gahr Støre til statsminister.

Listhaug lanserte onsdag boka «Der andre tier», samtidig som KrF er i ferd med å gjøre seg opp en mening om de skal velte den borgerlige regjeringen og heller samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Frp kommer til å greie seg uansett. Vi har vist at vi kan være i både opposisjon og posisjon, sa hun på en pressekonferanse hos Kagge forlag onsdag.

Men hun tilføyde:

– Det vil være veldig synd om Jonas Gahr Støre blir statsminister i Norge.

Listhaug framholdt at Arbeiderparti-lederen ikke er egnet til å være statsminister og viser til boka «Alle skal ned» som handler om stridighetene innad i Ap.

– Den viser en person som ikke klarer å lede tre personer i partiledelsen, som ikke klarer å styre sitt eget parti. Hvordan skal han lede landet? spør hun.

I sin egen bok kommer Listhaug med skarp kritikk av Støre.

– Jeg gikk av 20. mars fordi jeg mente det var så viktig at Frp skulle fortsette i regjering, sa hun på pressekonferansen onsdag, med henvisningen av striden rundt sitt eget Facebook-innlegg som førte til at hun måtte gå av.

Listhaug anklager i boka KrF-ledelsen for å svikte den kristne kulturarven. Men den som leter etter mer ramsalt kritikk av KrF-leder Knut Arild Hareide, som var åpen for å felle regjeringen på grunn av henne, blir skuffet.

Frp-nestlederen avviser likevel at hun har dempet seg i boka for å unngå at KrF feller regjeringen nå.

– Nei, denne boka har jeg holdt på med et halvt år. Det har ingenting med saken å gjøre. Formålet mitt med boka er å skrive om meg selv og hvor jeg kommer fra, så folk kan bli litt mer kjent med meg, og det jeg står for. Jeg har ikke vært opptatt av KrF, sier hun til NTB.

