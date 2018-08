Listhaug glad for svensk innvandringsdebatt

– Jeg er veldig glad for at innvandring er den viktigste saken i den svenske valgkampen, sier Frps Sylvi Listhaug.

Etter alle solemerker var det Fremskrittspartiets påtroppende nestleder som entret scenen under partitimen i Arendal onsdag.

Der viet hun vel så mye tid til svenske tilstander som tilstanden i norsk eldreomsorg.

– Må stramme inn

– Jeg er veldig glad for at innvandring er den viktigste saken i den svenske valgkampen. Sverige må stramme inn, sa Listhaug og lot eget parti ta æren for at det ikke var like dårlig stilt i Norge.

– Vi må fortsette å kalle en spade for en spade, erklærte hun i kjent stil. Samtidig sa hun at det ikke er noen grunn til å glede seg over at hun er «tilbake»:

– Jeg har vært her hele tiden, konstaterer Listhaug.

– Hodeløs politikk

I ti minutter leverte hun spark til både Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven og hans forgjenger, den borgerlige Fredrik Reinfeldt, som hun mener burde unnskylde seg for å ha ført en «hodeløs innvandringspolitikk».

De siste sju minuttene ble viet det hun har som arbeidsfelt i Stortinget, nemlig helse og omsorg.

– Å få tilbake kjøkkenet og lukten av mat på sykehjemmene blir en prioritert sak i valgkampen neste år, konstaterer Listhaug.

Luke ut eiendomsskatt

Hun lover samtidig at Frp vil ta for seg eiendomsskatten i kommuner der de kommer til makten.

På spørsmål om hun lover å fjerne eller bare å redusere eiendomsskatten, svarer Listhaug at «det må være målet» å fjerne den helt:

– Det er lokalpolitikerne som må prioritere det, jeg kan ikke stå og love på vegne av dem, sier hun til NTB.

– Landsmøtet er suverent

Listhaug avviser at det er opplest og vedtatt at hun skal bli ny første nestleder.

– Det skal avgjøres på sentralstyremøtet i september. Men jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon hvis partiet ønsker det, sier politikeren.

Hun er heller ikke med på at prosessen med å konstituere en nestleder legger føringer på valget på landsmøtet neste år.

– Landsmøtet er suverent, sier hun.

Taus andre nestleder

Til ære for fotografene slo den antatt nye nestlederduoen av en prat i forkant av Frps partitime.

Men 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen var lite lysten til å kommentere noe som helst når det gjelder Per Sandbergs avgang eller Sylvi Listhaugs antatte inntreden som første nestleder. Ikke engang i diskusjonen om det er riktig å konstituere en nestleder, i stedet for å vente til det ordinære valget på landsmøtet neste år, vil han si sin mening.

– Jeg har ingen kommentar, men skulle en gjøre det, er Sylvi Listhaug en god kandidat, sier Solvik-Olsen.

