Listhaug og Raja går sammen for å få pakistanske Asia Bibi til Norge

Sylvi Listhaug og Abid Raja går sammen om å be regjeringen om å gi asyl til pakistanske Asia Bibi og hennes familie, som er truet på livet av islamister.

Den kristne kvinnen ble i forrige uke frikjent for en dødsdom for blasfemi av pakistansk Høyesterett, men flere islamister i landet vil fortsatt ha henne drept.

I forrige uke sa Abid Raja (V) til NTB at Norge bør tilby Bibi asyl, og nå stiller også Frp-nestleder Sylvi Listhaug seg bak kravet.

I et felles intervju med VG foreslår Listhaug og Raja at familien kan komme hit som kvoteflyktninger.

– Når vi først skal gi beskyttelse til noen, er dette et soleklart eksempel, sier Listhaug til VG:

– Ytringsfriheten er en sentral frihet. Denne kvinnen blir truet på livet, og flere som har støttet henne, har mistet livet fordi hun har drukket av en kopp. Hele denne situasjonen er absurd: Dette er eksempel på steinalderske holdninger, sier hun.

– Faktisk enig om mye

Raja er fornøyd med at de to kan gjøre et felles utspill på flyktningfeltet.

– Sylvi og jeg er uenige om mye, men vi er faktisk også enige om mye. Og i denne saken står vi sammen om å ønske Asia og hennes familie velkommen til Norge, sier han til NTB.

Bibi ble ifølge sin egen advokat løslatt fra fengsel onsdag, men har fått utreiseforbud. Advokaten har etter løslatelsen sagt til AFP at hun har kommet seg på et fly, men det er ikke kjent hvor flyet var på vei.

Sikkerhetskilder sier til AP at hun ble fløyet til hovedstaden Islamabad av sikkerhetsgrunner.

– Står i fare for å bli drept

Raja sier at Pakistan bør la henne reise ut av landet.

– Det er åpenbart at hun er i fare for å bli utsatt for mobben og bli drept. Det er også usikkert om Pakistan vil klare gi henne nødvendig beskyttelse, kanskje på kort sikt, men ikke på lang sikt. Det eneste riktige er å skaffe henne politisk asyl i annet land! Hun har vært ni år i fengsel, for ingen grunn overhodet, sier han.

Flere land har tilbudt seg å hjelpe Bibi, deriblant Italia og Frankrike.

