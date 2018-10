Listhaug og Støre i opphetet terrordebatt på Politisk kvarter

- Det finner jeg meg ikke i, sa Listhaug. Det ble høy temperatur i Politisk kvarter på NRK, da temaet 22. juli kom opp.

22. juli har lenge vært et opphetet tema mellom de to politikertoppene, noe Listhaug også nevner i sin nye bok «Der andre tier».

På torsdag møttes partitoppene ansikt til ansikt igjen, og det var ikke den beste stemningen i debattprogrammets studio.

– Det var bevisst av Listhaug å koble Ap som lojale til terrorister, sa Gahr Støre i Politisk kvarter.

Ap-lederen refererte til Listhaugs Facebook-melding, den 14. mars tidligere i år, hvor det sto som følger:

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del».

Senere ble Facebook-innlegget slettet av Listhaug.

Frp-nestlederen reagerte sterkt på Gahr Støre sin uttalelse, og sa klart i fra.

– Det er helt motbydelig at han slår meg i hartkorn med Norges verste massemorder etter krigen. Og det finner jeg meg ikke i!

– Må beklage mer

Gahr Støre sa at tiden etter Facebook-innlegget var tøff, og at han fikk mange meldinger fra bekymrede mennesker.

– Jeg ante ikke at det Facebook-innlegget ville komme. Det rant ut inn meldinger om uro og utrygghet, også til PST, på grunn av det innlegget. Det må du tåle å høre, sa en engasjert Ap-leder.

Og da utviklet det seg videre til en krass ordutveksling.

– Innlegget hadde absolutt ingenting med 22. juli å gjøre. Dere hadde en innmari dårlig sak, og det er dere som ville gi PST dette virkemiddelet. Det ville tatt lang tid, og i kampen mot islamistiske terrorister trenger vi å være effektive, kontret Listhaug tilbake.

Ap-lederen ga seg likevel ikke der, og fortsatte sin tirade mot den tidligere justisministeren.

– Har Facebook-innlegget til Listhaug en kobling mot 22.juli? Jeg mener ja. Listhaug beklager overfor de som ble lei seg, de som var på Utøya, men hun må beklage mer. Det vi så på Stortinget, det var ikke en ektefølt beklagelse av innlegget.

– Og når en justis- og beredskapsminister i Norge ikke skjønner at det å sammenligne Ap med å være mer opptatt av terrorister enn nasjonens interesse, har koblinger med det idé-tankegodset, så er det veldig alvorlig. Og det var det Erna Solberg også forsto, at denne justisministeren kan jeg ikke holde med, og det var bra at hun gikk av, fastslo Ap-lederen.









