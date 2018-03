Listhaug-saken: KrF innkaller landsstyret

KrF innkaller sitt landsstyre til møte mandag for å diskutere mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Mistillitsforslaget fra Rødt skal behandles i Stortinget tirsdag. Så langt har Ap, SV, Senterpartiet og MDG sagt at de vil stemme for. Dermed er det KrF som avgjør Listhaugs og muligens også regjeringens skjebne.

– Det er stortingsgruppen vår som har bedt om et fellesmøte med landsstyret. Møtet vil bli holdt på Stortinget mandag klokken 12, opplyser KrF-leder Knut Arild Hareide.

Stortingsgruppen kom fram til at den ønsker å rådføre seg med landsstyret etter at de fredag morgen diskuterte mistillitsforslaget mot Listhaug og de mulige følgene det kan få, dersom KrF slutter seg til dette.

– Dette er en svært krevende og alvorlig sak som vi må drøfte grundig før vi tar en beslutning, sier Hareide.

KrFs landsstyre består av alle fylkeslederne, hele sentralstyret, representanter fra KrFU og KrF Kvinner, i tillegg til ansattes representanter og to som er valgt inn fra stortingsgruppen.

Les også: Sp vil stemme for et mistillitsforslag mot Listhaug



Solberg: - Svarer bare Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at spørsmålet om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag, kun vil bli besvart i Stortinget.

– Spørsmålet om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag, besvarer jeg bare i Stortinget, sier Solberg til NTB.

Under et besøk i Alta fastholder hun overfor TV 2 at hun har tillit til Listhaug.

– Ja, det har jeg selvfølgelig, lyder statsministerens svar.

Hun viser for øvrig til debatten i Stortinget torsdag:

– I går gjentok kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) på regjeringens vegne regjeringens unnskyldning fra Stortingets talerstol. Sylvi Listhaug har også selv gitt en uforbeholden unnskyldning, og Stortinget har vedtatt kritikk, sier Solberg.

(©NTB)

Mest sett siste uken