Listhaug ser framdrift i budsjettsamtalene

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug mener budsjettforhandlingene på Stortinget har tatt en vending til det bedre.

– Jeg vil si at det var framdrift i dag. I langt større grad enn i går, da var vi rett og slett ganske frustrert, sier Listhaug til pressen utenfor møterommet fredag ettermiddag.

Listhaug trekker spesielt fram bistand og kvoteflyktninger som viktige saker for Frp. Men pensjonister, avgifter, bompenger, helse og eldre står også på agendaen, understreker hun.

Helgefri blir det neppe.

– Nå skal vi gå hver til vårt og jobbe litt, og så håper jeg regjeringspartiene kommer tilbake med et ordentlig tilbud til i løpet av i dag, slik at vi kan komme et steg videre. Men jeg vil være overrasket om vi ikke må bruke helgen til å forhandle, sier Listhaug.

Venstres Ola Elvestuen understreker at det fortsatt er en jobb å gjøre i forhandlingene.

– Vi er ikke der at vi er klar til å gjøre de siste flyttingene som får på plass en enighet, sier Elvestuen til NTB.

Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur mener det viktigste er at det progresjon fra møte til møte.

– Så er det bare å brette opp ermene og fortsette igjennom denne dagen. Den blir innholdsrik og hektisk med tanke på arbeid, sier Kapur.

