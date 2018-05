Listhaug takket for støtten: – Det har vært en turbulent tid for meg og min familie

Sylvi Listhaug takket for støtten og lovet at hun skal gjøre alt hun kan for at Jonas Gahr Støre ikke blir statsminister.

Frp markerer 1. mai på Strømsø torg. Og etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde talt, var det duket for stortingsrepresentant Sylvi Listhaug.

Det er stort oppmøte på torget, og en mann ble bortvist av politiet.

– Grunnlag for bortvisningen er rop og skrik som forstyrret arrangementet, opplyser politiet.

Takket



Sylvi Listhaug innledet talen med å takke for støtten etter at hun gikk av som statsråd.

– Det har vært en turbulent tid for meg og min familie. Tusen takk for den støtten og varmen som tusener på tusener i Norge har vist meg. Dere aner ikke hva det har betydd, sier Listhaug.

En mann ble bortvist av politiet under Frps arrangement på Strømsø torg. Foto: Rune Folkedal

Frp-profilen peker på tre grunner til at hun gikk av:

– For det første mener jeg det er viktig at Frp er med på å styre landet, at vi sitter med hånda på rattet og styrer innvandringspolitikken. Og at vi skal være med og styre integreringspolitikken og sette krav. I tillegg: å styre eldreomsorgen.

Størst jubel fra publikum fikk Listhaug da hun lovte de fremmøtte at hun skal gjøre alt hun kan for å unngå at Jonas Gahr Støre blir statsminister.

- Så lenge det er pust i meg, skal jeg sørge for at Jonas Gahr Støre aldri blir statsminister i Norge, sa hun fra talerstolen.

Kritiserte Frp

Ap-nestleder Hadia Tajik fnyser av partileder Siv Jensens påstand om at Fremskrittspartiet er et parti for arbeidsfolk.

– Anders Lange, han som laget Frp, var også en del av noe som kalte seg Fedrelandslaget. De mobiliserte mot arbeiderdemonstrasjoner og drev organisert streikebryteri, sa Tajik i sin 1. mai-tale i Harstad.

NESTLEDER: Hadia Tajik.

Ap-nestlederen slo fast at Frps grunnlegger slåss mot arbeidsfolks grunnleggende rettigheter.

– Slik er det også i dag, sa Tajik, og ramset opp eksemplene:

– Mens de øker adgangen til midlertidige ansettelser – så sier vi at folk må sikres faste, hele jobber. Mens Frp har kuttet i fagforeningsfradraget, kuttet i pendlerfradraget, og kuttet feriepenger til arbeidsledige – så sier vi det skal være lett å være arbeider og lønnsmottaker i Norge.

Tajik inviterte deretter Frp til å støtte Aps forslag i Stortinget om pensjon fra første krone i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.

– Dette er for den jevne mann og kvinne, sa hun.

