Listhaug: Tror KrF-spill har gjort mange i Frp sinte

Frp-nestleder Sylvi Listhaug tror at press fra KrF før avstemningen om bioteknologiloven kan ha snudd holdningen til mulige støttespillere fra Frp.

– Jeg tror at alle de truslene som kom fra KrF underveis her, har bidratt til å gjøre ganske mange i Fremskrittspartiet sinte. Man har drevet et spill for å få folk til å stemme imot og støtte sitt eget forslag, og det har nok mange reagert på både her og ute i partiet, sier Listhaug til NTB.

Hun sier at hun ikke ser bort ifra at det kan ha påvirket enkelte Frp-ere.

Selv stemte hun i tråd med Frps landsmøtevedtak og dermed også for både assistert befruktning av enslige kvinner og eggdonasjon, som hun selv er imot.

– Når det først skal innføres, er jeg glad det er veldig strenge begrensninger. Det er ikke noe frislipp, men et tilbud som vil bli gitt til kvinner som er syke, eller som bærer på sykdomsgener som gjør at de ikke tør å få barn. Det er også sånn at de må ha en far til barnet for å få eggdonasjon, sier hun.

Frp-nestlederen sier at det ikke var med lett hjerte hun stemte for ting hun selv er imot, men siden det lå an til å bli en tett votering, var det riktig å stemme for det Frp har vedtatt på sitt landsmøte.

(©NTB)