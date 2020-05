Listhaug varsler «knallhardt løp» i budsjettsamtalene

Sylvi Listhaug har ikke noe mål om å skape regjeringskrise. Men Fremskrittspartiet må få tydelig gjennomslag for å bli med på en budsjettenighet, advarer hun.

Listhaug har ikke tenkt å stille absolutte krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

– Men jeg kan love at vi kommer til å kjøre et knallhardt løp for å sikre at Fremskrittspartiets politikk får bra gjennomslag, sier hun.

Hun gjør det klart at det ikke blir aktuelt for Fremskrittspartiet å være med på utsette det planlagte kuttet i eiendomsskatten, slik regjeringen nå har foreslått.

– Det ser vi på som en aldri så liten provokasjon, sier hun.

Et annet nøkkelkrav fra Fremskrittspartiets side er bedre rammer for olje- og gassnæringen enn det regjeringen har foreslått.

(©NTB)