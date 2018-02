TEAM: Justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) nye statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier de to ikke vil gå ut å mene forskjellige ting, men at hans personlige syn er at friest mulig innvandring i verden bør være et politisk mål. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Listhaugs statssekretær ønsker fri innvandring