Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse

Arbeidet med å få Frode Berg benådet, ble gjort for å hjelpe en god alliert, sier Litauens president. Han avviser at Norge har tilbudt kompensasjon.

Det kommer fram i et intervju president Gitanas Nauseda har gitt til VG. Presidenten blir spurt om Norge har tilbudt Litauen noen form for gjentjenester eller kompensasjon for arbeidet med å få Frode Berg utlevert, men dette blir avvist blankt:

– Det har aldri vært noen diskusjon om kompensasjon. Det var aldri heller min intensjon å få noe tilbake. Dette gjorde vi for å hjelpe en nær alliert og for å kunne fortsette vårt gode forhold landene imellom, sier presidenten.

I intervjuet åpner han også opp om prosessen som ledet fram til utvekslingsavtalen som fikk norske Frode Berg og to litauiske spiondømte løslatt i Russland i forrige uke, i bytte mot at Litauen slapp fri to russiske spiondømte.

Så sent som i sommer skal Russland ikke ha vært villig til å akseptere en utveksling av tre mot to. Forhandlingene skal ha vært tøffe.

– Det gikk flere uker. Men så kom russerne tilbake. De hadde nå ombestemt seg, og var klare til å akseptere vårt forslag, sier Nauseda.

Han opplever løsningen på saken som vinn-vinn-vinn-situasjon både for Russland, Litauen og Norge.

– For meg var det viktigste å hjelpe familiene, som har lidd tungt gjennom disse årene. Det var viktig for de litauiske familiene, men også for den norske familien, sier han til avisen.

(©NTB)