Lite trolig at det ligger noe straffbart bak Dyrsku'n-dødsfall

Obduksjonen av mannen som ble funnet død på Dyrsku'n i Seljord natt til lørdag, viser at det er lite trolig at det ligger noe straffbart bak dødsfallet.

– Den foreløpige konklusjonen er at det ikke er noen klar dødsårsak. Det er heller ikke sikkert at vi klarer å finne dødsårsaken ettersom en obduksjon ikke kan vise alt, sier lensmann Sigrid Dahl i Midt- og Vest-Telemark lensmannsdistrikt til NTB.

Ettersom det ikke har kommet fram opplysninger som tilsier at det har skjedd noe straffbart, vil ikke politiet foreta ytterligere etterforskningsskritt.

– Vi har gjort veldig mye etterforskning i løpet av helgen, vi tok jo høyde for at det kunne ha skjedd noe straffbart. Det var derfor viktig for oss å få en foreløpig konklusjon fra obduksjonen, som ville si noe om hvordan vi skulle angripe saken videre. Mens vi venter på den endelige obduksjonsrapporten, vil vi ikke iverksette nye etterforskningsskritt, med mindre det skjer noe annet eller vi får andre vesentlige opplysninger, sier Sigrid Dahl.

Politiet tar forbehold om at det kan komme ytterligere informasjon når den endelige obduksjonsrapporten er klar. Ifølge politiet kan det ta noe tid før den foreligger.

Funnet i bobuss

49-åringen ble funnet død i en bobuss tidlig natt til lørdag. En mann med en relasjon til den døde ble lørdag avhørt, etter å ha blitt satt i drukkenskapsarrest natten før. Den avhørte mannen er verken mistenkt eller siktet for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Det var mye politi på jobb sist helg under det som er Norges største handels- og landbruksmesse. Dermed klarte politiet å få snakket med et relativt stort antall personer.

– Det er viktig når slike ting skjer at vi klarer å ha flere hypoteser i hodet på en gang – at vi ikke låser etterforskningen. Vi hadde en del personer å spille på som kunne iverksette undersøkelser. Tekniske bevis og vitneavhør er ferskvare, og vi føler at vi fikk god kontroll på det i helgen, sier Dahl.

Kommer fra Agder

Ifølge politiet kommer 49-åringen fra et lite sted i Agder, men de ønsker ikke å gå ut med mannens identitet ettersom de pårørende ikke har ønsket det.

Dyrsku'n ble åpnet på Seljord fredag og ble avsluttet søndag. Besøkstallet ligger på over 90.000. Årets arrangement er det 152. i rekken.

