Liza Vassilieva videre til MGP-finalen

Med låten «I am gay» danket Liza Vassilieva ut duoen Elin & The Woods i den nordnorske delfinalen i Melodi Grand Prix.

30-åringen fra Kirkenes blir dermed å se i den nasjonale MGP-finalen lørdag 15. februar, hvor hun møter ni andre finalister.

– Det er litt tomt i hodet akkurat nå, for det har ikke gått opp for meg ennå, sa finnmarkingen til NRK da det ble klart at hun er MGP-finalist.

I delfinalen lørdag kveld møtte hun Jenny Jenssen (55), Kevin Boine (26) og duoen Elin & The Woods, som Vassilieva slo ut i gullduellen.

Vinnerlåten «I am gay» har hun skrevet sammen med Audun Agnar Guldbrandsen, Stian Nyhammer Olsen og Myrtoula Røe.

