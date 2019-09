LO-advokater: Regjeringen stoppet sykehusstreiken i strid med Grunnloven

LO Stat mener regjeringen brøt Grunnloven da den 23. juni grep inn og avsluttet sykehusstreiken. Ifølge LO hadde organisasjonen selvstendig streikerett.

Sykehusstreiken startet 29. mai da det ble brudd i meklingen mellom Spekter og LO og YS, og rammet seks helseforetak. En planlagt opptrapping 24. juni ville ført til at totalt 810 sykehusansatte hadde vært i streik, dersom regjeringen ikke hadde grepet inn med tvungen lønnsnemnd.

Men det skjedde i strid med loven, hevder LO Stat.

– Selvstendig streikerett

– LO Stat har selvstendig streikerett og er ikke ansvarlig for uttak gjort av andre arbeidstakerorganisasjoner. De skriftlige redegjørelsene regjeringen har utarbeidet som begrunnelse for fare for liv og helse, omhandler utelukkende konsekvenser som følge av streiken blant YS sine medlemmer ved Sykehuset Østfold, skriver LO-advokatene i et innlegg på sin Facebook-side fredag kveld.

– Beslutningen om tvungen lønnsnemnd griper derfor, etter LO Stat sitt syn, rettsstridig inn i LO Stats streikerett, fastslår de.

Arbeids- og sosialdepartementet skal ha blitt varslet om advokatenes syn for en uke siden.

– Undergraver

Men allerede samme dag som regjeringen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) valgte å ta i bruk tvungen lønnsnemnd, var leder av Fagforbundet, Mette Nord, klar på at dette undergraver streikeretten.

– Vi er overrasket, skuffa og sinte over at regjeringa stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det er sterkt provoserende at høyreregjeringen griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv, sa Nord.

Hun påpekte at LO-forbundene hadde gjort alt som sto i deres makt for å hindre at konflikten rammet pasientene.

Hauglie sa på sin side at hun ikke hadde noe annet valg enn å avblåse streiken på grunn av fare for liv og helse, særlig for kreftpasientene i Østfold.

– Dette misliker jeg veldig sterkt, sa ministeren i juni.

