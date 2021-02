LO etterlyser kompensensjon for grensependlere

Fra mandag vil dagpendlere fra Sverige og Finland kunne gå på jobb igjen. Det er LO glad for, men de etterlyser kompensasjon for dem som har stått uten inntekt.

– Det er bra at regjeringen nå omsider kommer på banen. Vi har siden mars i fjor visst at dette kunne skje. Da er det ganske så utrolig at regjeringen ikke har hatt noen plan for dette, men har valgt å lempe regningen over på arbeidsfolk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Fra neste uke vil grensependlere igjen kunne komme på jobb, riktignok under et strengt testregime, melder regjeringen på sine nettsider.

Gabrielsen mener dette bare er en delvis løsning. Han mener regjeringen må gi kompensasjon til de grensependlerne som har stått helt uten inntekt fordi de ikke har fått lov til å reise på jobb.

– Det må være statsminister Erna Solbergs klare beskjed i møtet hun skal ha med Sveriges statsminister Stefan Löfven på mandag, fastslår Gabrielsen.

(©NTB)

Reklame Er dette årets beste påskeegg?