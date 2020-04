LO fikk 10.940 nye medlemmer i mars måned – 3.000 flere enn de fikk i samme måned i fjor. Medlemstallet nærmer seg en million.

Fra før talte medlemsstokken 952.000 medlemmer, skriver Fri Fagbevegelse.

LO-ledelsen mener selv det er to hovedårsaker til den store økningen. Folk søker trygghet i arbeidslivet i en vanskelig situasjon. Og det har vært en god effekt på innmeldinger etter en boliglånskampanje og bankfordeler til LO-medlemmene.

– Det som er ekstra oppløftende, er at vi ikke opplevde noe tilsvarende verken under finanskrisen i 2008 eller under oljeprisfallet i 2014. Det viser at folk søker trygghet når det blir urolige tider. At veldig mange søker den tryggheten hos LO er veldig hyggelig, sier LO-sekretær Terje O. Olsson.

(©NTB)