LO Kommune krever høyere ulempetillegg under koronaepidemien

Fagforbundet og LO Kommune krever at ansatte som nå har økt belastning med arbeid kvelder, netter og helger på grunn av koronaepidemien, skal få økte tillegg.

Kravet er et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på 50 kroner og et økt kvelds- og nattillegg på 24 kroner.

LO Kommune er særlig opptatt av at deltidsansatte må få kompensasjon og viser til at deltidsansatte nå fyller vakter i helse- og omsorgstjenesten.

Det kreves også at ansatte som på grunn av epidemien arbeider flere lange vakter, skal ha et engangsbeløp på 1.000 kroner for hver vakt etter tre lange vakter på rad.

(©NTB)