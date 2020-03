LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er i hjemmekarantene etter at han har vært på reise utenfor Norden de siste to ukene.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erik Dahl i LO til NRK.

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen er også i karantene fra og med torsdag ettermiddag og ut uken. Årsaken er at han var i Berlin for snart to uker siden.

