LO-lederen vil ha slutt på kortsiktige tiltakspakker

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etterlyser tiltak for arbeidslivet som varer så lenge koronasituasjonen fortsetter. Han vil ha slutt på det han mener er kortsiktige tiltakspakker.

I en pressemelding i kjølvannet av at regjeringen la fram en rekke koronatiltak tirsdag sier Gabrielsen at det viktigste for LO er å sikre tryggheten og inntekten til folk.

– Vi er derfor glad for at regjeringen omsider lytter til partene, som lenge har argumentert for en generell kompensasjonsordning for alle bedrifter og bransjer, sier han.

Regjeringen har opplyst at den vil gjøre nye vurderinger om tiltakene skal fortsette før 28. februar 2021. LO-lederen understreker at krisen på langt nær er over.

– Det må bli slutt på de kortvarige og usikre tiltakspakkene. Det må skapes trygghet og forutsigbarhet for at tiltakene fortsetter så lenge koronasituasjonen fortsetter.

