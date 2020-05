LO: Skuffende svakt av regjeringen

LO mener regjeringen satser for lite på arbeid, sysselsetting og velferd i revidert budsjett.

– Den viktigste jobben nå er å få over 400.000 arbeidsledige eller permitterte nordmenn tilbake i jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO mener forslaget fra regjeringen om å utvide den midlertidige permitteringsordningen ut oktober er et skritt på veien, men ikke nok. De mener anledningen til å permittere må utvides til tiltakene er faset helt ut.

– Det vil bidra til å skape trygghet for bedrifter og ansatte. Permitteringsperioden må utvides til 52 uker, og de midlertidige permitteringsreglene bør nå utvides til 1. januar 2021, sier LO-lederen.

LO mener arbeidsmarkedspolitikken trenger et løft, noe de mener mangler i budsjettet.

– Det er oppsiktsvekkende at det ikke legges opp til en styrking av arbeidsmarkedstiltakene nå, selv om regjeringen sier den kommer tilbake til det senere. Vi trenger langt flere tiltaksplasser, økte ressurser til Nav for oppfølging og en særlig tilrettelegging for kompetansehevende tiltak, sier LO-lederen.

