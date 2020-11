LO-topp Jørn Eggum: Krise for servicenæringen

Servicenæringen er i knestående etter enda flere kraftige innstramminger både nasjonalt og lokalt. Fellesforbundet-leder Jørn Eggum er fortvilet.

– Jeg er fortvilet på bransjens vegne. Ordet krise er blitt brukt mange ganger, men dette er virkelig en stor krise, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til Dagsavisen.

LO-forbundet organiserer blant annet ansatte i hotell- og servicebransjen, som er hardt rammet av koronapandemien.

Torsdag og fredag ble det innført en rekke nye koronarestriksjoner. Statsminister Erna Solberg (H) har bedt alle om å holde seg hjemme, mens byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har innført full skjenkestopp, sosial stopp og arrangementsstopp i hovedstaden.

– Regjeringen burde sagt at de vil bidra til dette er over, i stedet for å forlenge to og to måneder om gangen. Det gjør det vanskelig å planlegge for bedriftene, sier Eggum.

LO-toppen er også bekymret for maritim sektor og verftene langs kysten.

– Det å legge ned et verft er vesentlig forskjellig fra å legge ned en frisørsalong. Hvis vi skal opprettholde eksportindustrien, trengs det kraftfulle tiltak, sier Eggum.

