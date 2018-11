LO-topp vil blåse liv i rødgrønt samarbeid

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen i et fornyet rødgrønt alternativ til neste stortingsvalg, mener Fagforbundets leder Mette Nord.

Nord, som også sitter i Aps sentralstyre, tar til orde for et «grundig og systematisk samarbeid» der Ap, Sp og SV skriver seg sammen til enighet i sentrale saker i Stortinget.

– De må allerede nå starte arbeidet med å bygge en regjeringsplattform som kan vinne makten ved stortingsvalget i 2021, sier hun til Klassekampen.

På veien bør de tre partiene også i så stor grad som mulig forsøke å vinne makten sammen i flest mulig kommuner neste år, legger hun til.

Nord mener at valget i 2017 viste at det var en ulempe for de rødgrønne å ikke ha et avklart regjeringsalternativ. Sp gikk til valg på en regjering utgått av Ap og Sp, mens SV tok en mer selvstendig rolle og stilte flere krav for å bli med i en Ap-ledet regjering.

De to meningsmålingene som så langt er publisert i november peker i hver sin retning. Norfakta i Nationen og Klassekampen viser rødgrønt flertall for Ap, Sp og SV – mens Sentio i DN har flertall for Høyre, Frp, Venstre og KrF. En gjennomsnittsberegning av de to målingene viser et knappest mulig rødgrønt flertall på 85 mandater, inkludert Rødt og MDG.

