Lokal gassalarm utløst på Herøya i Porsgrunn

Ingen er skadd, og situasjonen skal være under kontroll etter en gasslekkasje som utløste en lokal alarm fra Herøya Industripark i Porsgrunn natt til onsdag.

Det opplyser Sørøst politidistrikt til NTB, etter å ha meldt om lekkasjen klokka 4.14 natt til onsdag. Alarmen skal ha gått rett før klokka 4. Brannvesenet rykket ut på meldingen om gasslekkasjen ved industriparken.

Fordi lekkasjen har vært synlig i området, der alarmen ble hørt, så folk har ringt politiet og vært bekymret.

– Det skal være en salpetersyrelekkasje, en gasslekkasje, og den skal være stoppet. Det er ulike typer alarmer, og dette var en såkalt lokal alarm, sier operasjonsleder Marianne Mørch til NTB.

– Det er den minst alvorlige, for å si det sånn. De som bor der, kjenner til de ulike typene. Vi har gitt folk beskjed om å holde vinduer og dører lukket, for sikkerhets skyld, men det er ikke behov for noe evakuering, og ingen er skadd, sier operasjonslederen.

Ifølge Porsgrunn Kommune ble det iverksatt full industrivernutrykning i forbindelse med hendelsen.

