Lønnsforhandlingene er i gang

Fellesforbundet og Norsk Industri har sparket i gang vårens forhandlingsmaraton i lønnsoppgjøret.

De to motpartene møttes til høytidelig kravoverlevering på Thon Hotel Opera i Oslo tirsdag ettermiddag.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum krever økt reallønn for alle i vårens lønnsoppgjør og har sagt at han vil ha en ramme på over 3 prosent.

Motparten, administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, har for sin del sagt at rammen må ligge «langt ned på 2-tallet» for å være akseptabel.

Samtidig vil viruskrisen prege hele forhandlingsløpet de neste ukene.

