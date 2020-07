Lørenskog-drapene: Ikke avhør av moren før til uka

Lys og blomster utenfor blokka der de to barna ble funnet døde søndag. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Helsetilstanden til kvinnen som er siktet for drap på de to barna sine i Lørenskog, gjør at hun ikke blir avhørt før etter helgen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det opplyser forsvareren hennes, advokat Gunhild Lærum, til NRK. Den 35-årige moren ble funnet kritisk skadd sammen med de to barna – begge under ti år – i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune søndag 19. juli. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus. Dagen etter opplyste politiet at moren er siktet for drap. – Jeg har snakket med henne i dag. Hun er veldig syk og ikke i stand til å gjennomføre avhør, sa Lærum til NTB tirsdag. Lærum har opplyst klienten om siktelsen mot henne, men fortalte at hun var usikker på om kvinnen oppfattet dette. De to barna er obdusert, men av hensyn til etterforskningen har ikke politiet villet si noe om dødsårsaken. – Barna er obdusert, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke opplyse om dødsårsak per nå, opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag. (©NTB)

Reklame Så enkelt fikk Jarle senket renten på boliglånet og leasingavtalen