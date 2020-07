Lørenskog kommune flagger på halv stang

Det flagges på halv stang i Lørenskog etter at to barn ble funnet døde i en leilighet i kommunen søndag.

– Vi gjør ikke dette hver gang det skjer en dødsulykke eller et drap i Lørenskog, men vi synes det er en så spesiell sak at det føltes riktig å flagge på halv stang i dag. Vi markerer at bygda er i sorg, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) til Romerikes Blad.

Kommunen har også åpnet Kunstsalen i Lørenskog hus for personer som har behov for å snakke med noen.

Det var søndag morgen at to barn ble funnet døde og deres mor kritisk skadd i en leilighet i kommunen. Politiet har foreløpig ikke offentliggjort alderen på barna.

