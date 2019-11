Lørenskog-saken: Politiet kan sitte på DNA-profilen til gjerningsperson

Ifølge VG har politiet holdepunkter for at en til nå ukjent DNA-profil kan knyttes til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen. Her er eiendommen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien på Fjellhamar på Lørenskog. Arkivfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)