Lørentunnelen åpnet etter trafikkulykke på ring 3 i Oslo

Tre biler var involvert i en trafikkulykke på ring 3 ved Løren i Oslo. Lørentunnelen er åpnet igjen, men det ventes at de lange køene vil vedvare.

Hele Lørentunnelen var stengt, og det førte til store trafikale problemer, opplyser Oslo-politiet på Twitter.

Det er ikke kjent hvor mange personer som var involvert i ulykken, men ingen skal være alvorlig skadd. Alle tre bilene måtte taues.

Rett etter klokken 16 opplyser politiet at Lørentunnelen er åpnet igjen, og de oppfordrer folk til å kjøre forsiktig og holde avstand.

Operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at folk som skal ut å kjøre i Oslo-området må beregne god tid og huske å spise og drikke.

– Det er mye trafikk i hovedstaden i dag. Folk må belage seg på mye kø og sørge for at de er klare for å kjøre når de setter seg i bilen, sier Sandnes.

(©NTB)

