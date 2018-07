LOs sommerpatrulje finner fortsatt mangler

LOs sommerpatrulje har avsluttet sine besøk til unge sommervikarer for i år. I 33 år har patruljen holdt på, og den avdekker fortsatt mangler.

Da patruljen startet opp i 1985 fant man rundt 50 prosent brudd på arbeidsmiljøloven i de bedriftene man besøkte. I år fant man brudd ved 39,8 prosent av bedriftene, opplyser LOs sommerpatrulje.

– Siden vi startet å patruljere i 1985 har antall bedrifter med brudd gått ned år for år. Det at unge lærer om sine rettigheter på jobben er viktig. Mange unge kjenner ikke til hva de har krav på. I tillegg viser dette at i Norge er de aller fleste bedriftseiere seriøse og opptatt av å gi unge et godt første møte med arbeidslivet, sier leder av LOs sommerpatrulje Bjarne Lagesen.

Statistikken viser at stadig flere unge får en skriftlig kontrakt. I fjor var det 9,4 prosent som ikke hadde kontrakt, mens i år var dette sunket til 8,4 prosent.

Men sommerpatruljen avdekker fortsatt mange mangler, og på noen områder har det vært en negativ utvikling fra fjorårets sommer og til i år.

Brudd på overtid og arbeidstidsbestemmelser har gått opp fra 12,8 prosent i fjor til 14, 9 prosent i år, mens 32,4 prosent av de unge sommervikarene ikke vet hvem som er verneombud på arbeidsplassen deres. I fjor var dette tallet 26,6 prosent.

(©NTB)

