Lovende utsikt for årets epler

Kalde vårdager gjorde at det en stund så mørkt ut for eplehøsten, men nå bugner det av kjernefrukten flere steder.

Epleprodusentene kan regne med et resultat på rundt 8.000 tonn, skriver Forskning.no.

– På Østlandet var det enkelte steder under null grader under fruktblomstringen. Det gjorde oss litt usikre. Men tilbakemeldingene vi får er at det ser lovende ut, sier Leif Øye i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd, som lager fruktprognoser for hele landet.

– Vi får mer norske epler i år enn i fjor, legger han til.

Vestlandet melder også om gode forhold for de norske eplene.

– Alle sorter har godt med epler, sier fruktrådgiver Endre Bjotveit hos Norsk Landbruksrådgivning Vest.

– Noen få steder på Vestlandet var det også litt kaldt på et kritisk tidspunkt i vår. Men vi ser ikke frostskader i et omfang som betyr noe, sier Bjotveit til Forskning.no.

Det er samtidig gode utsikter for plommene denne høsten, men det blir fint lite av pærer, ifølge fruktprognosen.

(©NTB)