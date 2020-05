Lovendring gjør at flere kriminelle utlendinger kan utvises

Fra 1. juni blir det enklere for myndighetene å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

Lovendringen ble vedtatt i statsråd fredag og trer i kraft mandag.

– Vi utvider muligheten til utvisning av utlendinger som har liten tilknytning til landet og som har begått straffbare handlinger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Endringene gir adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for visse seksuallovbrudd som i dag ikke fører til utvisning.

Det samme gjelder for ulovlig bevæpning på offentlig sted og alvorlige trafikklovbrudd.

– Det er viktig at utlendingslovgivningen ikke har en for høy terskel for utvisning, spesielt i tilfeller hvor dette ellers fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for befolkningens tillit til innvandringsreguleringen at vi har et regelverk som gir mulighet for utvisning i slike tilfeller, sier Mæland.

Stortinget behandlet lovendringen 5. mai. Kun Rødt-representant Bjørnar Moxnes stemte imot.

