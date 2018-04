Lærerutdanningen kaprer én av ti søkere

Nær en av ti søkere til høyere utdanning vil bli lærere, viser tall fra Samordna opptak. Statsråd Iselin Nybø (V) jubler over tallene.

– Vi har vært enormt spente på søkningen til lærerutdanningen. Når det øker, er det bra for elevene og framtida, sier minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø til NTB.

Totalt har 142.000 personer søkt seg til høyere utdanning gjennom samordna opptak, en økning på 4,7 prosent fra i fjor. Antallet som har barnehagelærer som førstevalg har økt med 18 prosent, mens økningen for grunnskolelærerutdanningen er på 15 prosent.

Det siste er Nybø spesielt glad for.

– Snakke opp lærere

– Det er et stort behov for lærere. Jeg har flere ganger vært i klasserom og oppfordret elever til å søke lærerutdanningen. For denne regjeringen er det viktig å snakke opp lærere, sier Nybø.

Også lektorutdanningen har en tydelig økning, på 14 prosent.

Totalt har 1.753 flere søkt om plass på lærerutdanning sammenlignet med i fjor, og departementet påpeker at veksten til lærerutdanningene er større enn det totale søkertallet skulle tilsi.

Slik fordelte førstevalgssøkere seg til de ulike utdanningsområdene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er strålende fornøyd med at flere har lærerutdanning som førstevalg.

Nybø tror en viktig årsak til økningen er at hennes parti fikk gjennomslag for ordninger med nedskriving av studielån. Hun tror skjerpede karakterkrav, innføring av masterutdanning og andre av regjeringens tiltak har bidratt til å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv.

Fakta: Samordna Opptak 2018

142.004 personer har søkt seg til høyere utdanning innen fristen



Det er 6417 flere søkere enn i 2017 (4,7 prosent opp)



Det er i alt 57.402 studieplasser fordelt på 27 læresteder



2,5 søkere per studieplass



I rene tall er det 1753 flere søkere til lærerutdanningene enn i fjor.



På informasjonsteknologi har det vært en økning av førstevalgssøkere på om lag 22 prosent. Dette tilsvarer over 1000 flere søkere i 2018 enn i 2017.



For få IKT-plasser

Statsråden er også glad for at flere søker seg til utdanninger som handler om informasjonsteknologi, et av områdene der alle er enige om at Norge trenger mer kompetanse i framtida. Selv om antall plasser innen IKT-har økt, øker søkertallet mer.

– Nå har denne regjeringen gitt mange flere plasser, men her er det fortsatt behov, sier Nybø.

Hun viser til at det er studiestedene som bestemmer hva de skal tilby.

Tabellen viser søkning til lærestedene 2017-2018.

