Et luftambulansefly fra Lufttransport på Tromsø Lufthavn. Operatøren Babcock Scandinavian Air Ambulance tar over luftambulansetjenesten i Norge i juli 2019. Selskapet eies av Babcock International som også står for produksjon av deler til atomvåpen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Luftambulanse-selskap svartelistet for atomvåpenproduksjon