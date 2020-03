Luftambulanser kan bli satt delvis ut av spill

Luftambulansetjenesten forbereder seg på at deler av tjenesten vil kunne bli satt ut av spill som følge av koronakrisen.

De siste ukene har luftambulansens beredskap vært tilnærmet lik normal, skriver NRK.

– Men det vil endre seg dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner blir smittet eller må i karantene, opplyser luftambulansetjenesten i en pressemelding.

De frykter nå begrenset personell vil føre til at de må prioritere pasientene med størst behov for medisinsk hjelp, samt hvilke oppdrag de i det hele tatt skal fly ut på.

Flere tiltak er satt inn for å kunne avhjelpe situasjonen så mye som mulig. Babcock har et fly stående i Sverige dersom det skulle være nødvendig å sette inn. I tillegg har de kjøpt inn en såkalt smittevernskuvøse for å transportere koronapasienter i alle deler av landet.

