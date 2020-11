Lyngdal kommune viderefører nedstenging av arrangementer

Ytterligere to personer har fått påvist koronasmitte i Lyngdal, melder Fædrelandsvennen. Kommunen viderefører koronarestriksjonene de har innført.

– Vi viderefører nedstengning av alle arrangementer, sier Jan Kristensen (H), ordfører i Lyngdal kommune, til Fædrelandsvennen.

Kommunen hadde mandag kveld krisemøte om situasjonen i kommunen. Smitteutbruddet i Lyngdal er knyttet til en rumensk menighet, som avholdt fem møter i leide lokaler hos Betania Lyngdal de siste to ukene.

Mandag ble det klart at to elever ved Kvås skole har testet positivt for covid-19, skriver Fædrelandsvennen. Skolen, som har over 40 elever, går i karantene.

Nedstengningen i Lyngdal forlenges fram til og med mandag neste uke.

