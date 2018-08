Lysbakken: – Det begynner å feste seg et helt vilt bilde av Sverige i Norge

SV-leder Audun Lysbakken beklager at Sverigedemokraterna var eneste svenske parti representert i innvandringsdebatt i Arendal. Vi får bare én versjon, sier han.

For første gang under Arendalsuka var en representant fra det sterkt innvandringskritiske svenske partiet Sverigedemokraterna invitert til en debatt om innvandring onsdag.

Partiet har gått fra å være et utskjelt fløyparti til å ligge an til å bli det største eller nest største partiet i det kommende valget i Sverige 9. september. De mange bilbrannene som rammet en rekke steder i Sverige natt til tirsdag, vil trolig øke oppslutningen om partiet ytterligere, mener analytikere.

Partiets deltaker i debatten, Aron Emilsson, som er kulturpolitisk talsperson for Sverigedemokraterna i Riksdagen, uttalte at det han mener har vært en ukontrollert innvandring til Sverige har skapt farlige parallellsamfunn, soner der verken politi eller postvesenet tør gå inn og alvorlige utfordringer for Sverige.

– Det har også gjort at den sosiale tilliten vi er kjent for i Sverige og i Norden, er i ferd med å krakelere, sa Emilsson.

Han sier det har ført til økende mistro og polarisering mellom grupper i landet, synkende vilje til å betale skatt og en økt tendens til å misbruke velferdsordninger, bryte regler og akseptere korrupsjon.

– Bare ett syn

SV-leder Audun Lysbakken, som deltok i debatten sammen med justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara, Oslos byrådsleder Raymond Johansen og Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou, beklaget at Sverigedemokraterna var det eneste svenske partiet som var representert i debatten.

– Det begynner å feste seg et helt vilt bilde av Sverige i Norge, og denne debatten bidrar til det ved at vi bare får ett syn på Sverige representert, utbrøt Lysbakken.

– Sverige er et land med knallsterk økonomi. Det som nå i Norge er vedtatt som «svenske tilstander» er et godt stykke fra det mange vil mene er den svenske virkeligheten, la Lysbakken til.

– Trist at Sverige svartmales

Aron Emilsson sier til NTB etter debatten at han ikke mener det hadde framkommet et vesentlig annet bilde av Sverige om et annet parti hadde vært representert.

– Det er klart at Sverige ikke er et u-land eller holder på å kollapse. Det er å overdrive. Men jeg synes det er viktig likevel å innse hvilke problem Sverige har. Det er ikke bare Sverigedemokraterna i dag som beskriver problemene med integrasjon og med innvandring. Nå har også Socialdemokraterna og Moderaterna snudd og sagt at vi må ha en strammere innvandringspolitikk og at vi må stille krav, sier han.

Emilsson medgir samtidig at han synes det er trist at begrepet «svenske tilstander» har befestet seg i Norge med et negativt fortegn.

– Det er jo leit naturligvis, for vi vil jo ikke være i den situasjonen at Sverige skal svartmales. Og vi som parti vil heller ikke svartmale Sverige. Men jeg synes samtidig det er viktig at Norge, Danmark og Finland og hele Norden samlet får øynene opp for hva Sverige har mislyktes med når det gjelder innvandring og integrering for å ikke få samme utvikling selv, sier han.

– Farlig retorikk

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) var tydelig i debatten på at Norge ikke har «svenske tilstander».

Årsaken er Frps stramme hånd på rattet i innvandringspolitikken de siste årene, uttalte han, og viste til at regjeringen de siste årene har sendt ut 30.000 uberettigede asylsøkere og at Norge nå har det laveste antall asylsøkere på 20 år.

Aps Raymond Johansen parerte med at Frp heller burde sende en takk til Tyrkia og Italia for at det nå kommer færre migranter til Norge.

– Det er jo ikke fordi Tor Mikkel Wara sitter som justisminister i Norge at de ikke kommer, harselerte han.

Johansen mener Sverigedemokraternas retorikk er farlig og setter svake grupper opp mot hverandre.

– Det er denne polariseringen vi er redde for, for det skaper en samfunnsstemningen om at samfunnet er i ferd med å gå under og at det er oss mot dem. Det gjør integreringen veldig vanskelig, sa Johansen.

(©NTB)

