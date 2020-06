Lysbakken: – Erna må fordømme Trumps håndtering av USA-uroen

Regjeringen bør fordømme politidrapet på George Floyd og president Donald Trumps håndtering av saken, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Nå er tiden inne for å plassere ansvaret der det hører hjemme. Jeg vil innstendig oppfordre statsministeren til å slutte å være så irriterende høflig mot Donald Trump, sa Lysbakken i sin tale til SVs landsstyremøte lørdag.

Han viser blant annet til at Trump har truet med å sette inn militæret mot befolkningen og at demonstranter ble ryddet vekk for at presidenten skulle posere med bibelen i hånden.

– Trumps bevisste provokative respons har bidratt til å eskalere opptøyene i amerikanske storbyer, sier Lysbakken.

Afroamerikanske George Floyd (46) døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis 25. mai. Hendelsen har utløst massive demonstrasjoner mot politivold over hele USA.

– Drapet må fordømmes. Trumps håndtering må også fordømmes, sier Lysbakken.

