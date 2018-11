Lysbakken: – KrFs veivalg gir mer makt til Frp

En tapt mulighet. Slik oppsummerer SV-leder Audun Lysbakken KrFs valg om å gå i forhandlinger med Solberg-regjeringen.

Dette vil ramme utsatte grupper hardt, mener SV-lederen.

– Dette er en tapt mulighet for å sikre at færre barn må vokse opp i fattige familier, for mindre økonomiske forskjeller og for en offensiv klimapolitikk som faktisk monner, sier Lysbakken.

Han tror ikke KrF vil ha noen mulighet til å flytte Høyre og Fremskrittspartiet nærmere sentrum.

– Nei, jeg tror det motsatte vil skje. KrF og Venstre har greid å bremse Høyre og Frp på mange områder gjennom vippeposisjonen i Stortinget. Nå tror jeg de kommer til å få gjennomslag for enkeltstandpunkter, men i bytte kommer Høyre og Frp til å få mye mer gjennomslag for sin økonomiske politikk. Det betyr at konsekvensene av høyresidens forskjellspolitikk vil merkes mye hardere, sier Lysbakken til NTB.

I tillegg mener han det nå blir langt vanskeligere for Norge å møte sine klimamål.

– Med både KrF og Venstre i regjering er det ikke lenger mulig for miljøpartiene å finne sammen på tvers av blokkgrensene og få slutt på handlingslammelsen i klimapolitikken. Også dette styrker makten til Høyre og Frp og svekker muligheten for å nå Norges klimamål, sier Lysbakken.

