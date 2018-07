Lysbakken etterlyser nytt klimaforlik

Klima, Trump og NATO var sentrale temaer da SV-leder Audun Lysbakken besøkte Sosialistisk Ungdoms sommerleir på Utøya lørdag.

I sin tale til SU-medlemmene snakket SV-lederen om tørken som har rammet store deler av landet denne sommeren og snakket samtidig om at partiet vil ta initiativ til nytt klimaforlik.

–Til høsten vil vi ta initiativ til at Stortinget samler seg om et nytt klimaforlik hvor vi vedtar nye kutt i de norske utslippene og setter oss mål om å halvere utslippene innen 2030. Da vil vi bli en spydspiss i arbeidet mot de globale klimaendringene, som vi har fått en ubehagelig forsmak på denne sommeren, sa Lysbakken.

Han sa også at regjeringen burde være mer bekymret over ekstremværet og gjentok sin frustrasjon over regjeringens manglende forslag til hvordan Norge kan kunne sine utslipp.

– Regjeringspartiene stemmer mot de aller fleste forslag SV fremmet i Stortinget om kutt i norske utslipp. Det er full handlingslammelse, sa han.

Bølle med Trump

SV-lederen mener også regjeringen lar seg bølle med USAs president Donald Trump.

– De må tørre å si at vi ikke vil la Trump styre hvor mye penger som skal bevilges på det norske statsbudsjettet. Norge må satse på et forsterket forsvarssamarbeid i Norden, med en nordisk allianse som mål. En gjensidig nordisk sikkerhetsgaranti er fullt mulig, selv om noen av landene er med i EU og noen i NATO, sa han.

Lysbakken etterlyser det han kaller en mer realistisk sikkerhetspolitikk for Norge og mener den nåværende sikkerhetspolitikken er basert på en drøm.

– Det er all grunn til å tro at vi er vitne til varige endringer i amerikansk sikkerhetspolitikk, hvor viljen til å garantere sikkerhet for land i Europa blir mindre og NATO blir mer irrelevant. De andre partiene må våkne fra sin drøm om at alt blir som før, sa SV-lederen.

Amerikanske soldater i nord

Lysbakken refset også beslutningen om å si ja til å la flere amerikanske soldater trene i Norge, noe den russiske ambassaden i Oslo har uttrykt alvorlig bekymring over.

–Norge må dempe, ikke øke, spenningen i nord. Amerikanske soldater i Norge øker spenningen. Et sterkt norsk forsvar som kan håndtere mindre kriser selv, reduserer den. Derfor må Norge snu og si nei til å plassere US Marines i Norge, sa SV-lederen.

I en fersk spørreundersøkelse utført av Sentio på vegne av Klassekampen, svarte 50 prosent at de støtter å utvide antall amerikanske soldater i Norge fra 330 til rundt 700. 36 prosent svarte nei, mens 14 prosent svarte vet ikke.

(©NTB)

Mest sett siste uken