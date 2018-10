Lysbakken krever stans i salg av militærmateriell til Saudi-Arabia

Audun Lysbakken (SV) krever at Norge stanser alt salg av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia som følge av saken med den forsvunne journalisten Jamal Khashoggi.

– Nå må Norges unnfallenhet overfor Saudi-Arabia ta slutt. Saudi-Arabia er et autoritært, undertrykkende og kvinnefiendtlig prestestyre. I tillegg er de anklagd for en lang rekke krigsforbrytelser i Jemen, sier Lysbakken til VG.

Han mener at hvis Tyrkia har bevis for at Khashoggi ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, viser det «hva slags skritt regimet er villig til å gå til for å kvele all opposisjon».

Tyrkiske myndigheter mener at den saudiarabiske journalisten ble drept og partert med sag i konsulatet på ordre fra høyeste hold i Saudi-Arabia.

– Hvis ikke de systematiske menneskerettighetsbruddene mot egen befolkning, krigføringen i Jemen som bryter alle krigens regler, og nå denne saken er nok til at norske myndigheter vil sende et signal og stanse alt salg av militær materiell, er det ikke mindre enn sjokkerende, sier han og mener at Norge framstå som naive og feige overfor et av verdens verste regimer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at de følger nøye med på utviklingen i saken. Men hun påpeker at Norge aldri har tillatt salg av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia.

Når det gjelder salg av annet militært materiell, sier hun at det blir foretatt grundige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og at søknader blir avslått om man mener at det er risiko for at utstyret brukes til undertrykking eller i forbindelse med brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Også i USA, som selger store mengder våpen til det saudiarabiske regimet, har saken vakt oppstyr, og senator Rand Paul har varslet en avstemning i Senatet for å stanse amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia dersom Saudi-Arabia har drept Khashoggi.

