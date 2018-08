Lysbakken om nye statsråder: - Har en formidabel ryddejobb

- Men jeg har lave forventinger, sier SV-lederen.

Torsdag ble det kjent at to av Frps profilerte statsråder går av, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og olje- og energiminister Terje Søviknes.

Flere kilder bekrefter at landbruksminister Jon Georg Dale ny samferdselsminister, mens stortingsrepresentant Bård Hoksrud overtar hans jobb. Samtidig blir stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg ny olje-og energiminister.

SV-leder Audun Lysbakken har imidlertid ikke så store forventinger.

- Skal vi redde klimaet står de nye statsrådene ovenfor en formidabel oppryddingsjobb, men jeg har lave forventninger til at de vil prioritere hensynet til miljøet, sier Lysbakken til Nettavisen.

INN: Stortingsrepresentantene Bård Hoksrud blir ifølge kilder ny landbruksminister. Sylvi Listhaug gikk tidligere i år av som justisminister.

Les også: Søviknes og Solvik-Olsen går av

- Har motarbeidet klimamålene



Han mener Dale og Freiberg får en svært viktig jobb framover.

- De to nye statsrådene for energi og samferdsel er de viktigste klimaministrene i regjeringen, siden disse sektorene står for over halvparten av klimagassutslippene i Norge, sier Lysbakken.

SV-lederen legger samtidig ikke skjul på at han er skuffet over forgjengerne.

- Dessverre så har forgjengerne aktivt motarbeidet Norges klimamål for 2020, ved å la oljepumpene gå og prioritert rådyre motorveiutbygginger, framfor kollektivtrafikk, sier han.

OLJE-MINISTER: Kjell-Børge Freiberg blir ny olje- og energiminister, ifølge DN.

Les også: Jon-Georg Dale blir ny samferdselsminister

- Derfor går jeg av



I en blogg hos Nettavisen forteller Solvik-Olsen hvorfor han går av:

«Den siste tiden har ting endret seg veldig raskt på hjemmebane. Min kone har fått mulighet til å jobbe ett år som lege på et av USAs største barnesykehus. Hennes unike mulighet dukket opp. En mulighet man ikke takker nei til. Om kort tid reiser derfor familien til Alabama. En ny hverdag venter oss. Ukjent og spennende. Ett år i USA får noen følger for mine politiske verv. Jeg kan ikke være samferdselsminister med permisjon. Derfor går jeg av som statsråd», skriver Solvik-Olsen.

Les hele bloggen her: Derfor går jeg av som statsråd



Solvik-Olsen skriver at han er innstilt på å fortsette som nestleder i partiet, men at han har bedt sentralstyret diskutere at han skal bo i USA. Han sier også at han vil være tilbake i Norge til neste års valgkamp.

Tilbake til lokalpolitikken



Olje- og energiminister Terje Søviknes avgang skal være knyttet til at han ønsker å gå tilbake til lokalpolitikken. NRK får opplyst av Søviknes er tiltenkt en viktig rolle i fylkes- og kommunevalget neste år.

GÅR AV: Olje- og energiminister Terje Søviknes går av og går tilbake til lokalpolitikken.

Mannen som overtar etter Søviknes, skal være Frps stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (47). Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel i Nordland før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. I 2017 ble han innvalgt på Stortinget, og han sitter i dag i næringskomiteen.

Les også: Overtar etter Sandberg: - Jeg hadde ett mål i livet

Jensen: - Ketil en ressurs



Frp-leder Siv Jensen kommenterer Solvik-Olsens avgang på Frps hjemmesider torsdag, og takker ham for innsatsen.

- Ketil er en ressurs partiet vil ha stor nytte av i mange år fremover – også den tiden han er i USA. Jeg vil takke ham for innsatsen som statsråd så langt, og jeg gleder meg til å drive valgkamp med Ketil om ett år, sier Jensen.

Mest sett siste uken