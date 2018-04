Lysbakken raser mot Høyre-statsråd: - Hun bare snakker

SV-leder Audun Lysbakken mener barneminister Linda Hofstad Helleland (H) bør rydde opp før hun kjefter på andre.

Helleland mener barnevernstjenesten er for dårlig i mange små kommuner, og at sammenslåing og større kommuner er løsningen. Uttalelsene kommer etter at det ble kjent at barn oftere tas fra foreldre i små kommuner, enn i andre kommuner.

På Politisk kvarter mandag gikk hun til angrep på Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, som har kjempet mot kommunesammenslåing.

- De små barnevernstjenestene sier at de har større utfordringer med å gi et godt tilbud til barna. Det er helt avgjørende at kommunereformen får fortsette med full kraft, slik at vi får sterkere kommuner og en barnevernstjeneste som har bred kompetanse, sa Helleland til NRK.

- Har skjedd fint lite



SV-leder Audun Lysbakken reagerer nå sterkt på Hellelands uttalelser.

- Jeg synes det er spesielt at den nye barneministeren går ut og er så offensiv på barnevernet, når vi vet at hennes regjering har vært helt passiv i barnevernspolitikk, sier Lysbakken til Nettavisen.

SLÅ SAMMEN: Barne- og likestillingsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland mener kommuner må slås sammen for å få styrket barnevernet.

Han hevder det har skjedd svært lite på feltet etter at den rødgrønne regjeringen mistet regjeringsmakt for fem år siden.

- Vi gjennomførte et stort barnevernsløft med et sterkt statlig engasjement for å bygge ut det kommunale barnevernet. Det kom mange øremerkede stillinger, og det ble også lagt et stort press på små kommuner om å slå sammen barnevernstjenestene så det skulle bli større enheter. Men etter 2013 har det skjedd fint lite, sier Lysbakken.

- Penger på milliardærer



Han mener Helleland heller burde rydde opp, før hun angriper andre.

- Barnevernsløftet er ikke blitt tatt videre av regjeringen, og de har brukt de store pengene på helt andre ting. Helleland sitter i en regjering som heller har villet bruke penger på milliardærer enn barnevern. Da synes jeg hun burde gjøre noe for å rydde opp, før hun går ut og er så offensiv mot opposisjonen, sier Lysbakken, og understreker:

- Før hun kommer ut og kjefter på kommunene og Senterpartiet, så får hun komme med et nytt barnevernsløft. Hun sitter i en regjering som prioriterer barnevernet ned, og det vi trenger nå er mindre prat og mer action. Så langt har det vært bare prat fra Helleland, sier han.

Lysbakken sier samtidig at han er enig i at det er relevant å diskutere forholdet mellom små og store kommuner.

- Men hvis hun mener at det er for lite ressurser i det kommunale barnevernet i Norge, så kunne hun ha gjort noe med det. Her bør hun begynne med selvkritikk, før hun gjør noe annet, sukker han.

- For enkel løsning



- Helleland mener kommunesammenslåing er løsningen. Er du enig i det?

- Det er en altfor enkel løsning. Hvis en satser på øremerkede stillinger fra staten, kan man også stimulere til mer samarbeid kommunene imellom. For uansett er det klart at hvor mye ressurser og hvor mange folk barnevernet har, er veldig avgjørende for hvor mye tid og mulighet det er til å hjelpe hvert enkelt barn, sier Lysbakken.

Utrolig å høre @Lindacath gå så hardt ut om barnevernet. Regjeringen stoppet det rødgrønne barnevernsløftet, som kraftig økte bemanningen i kommunalt barnevern. Hellelands regjering har vært fullstendig passiv. #polkvart — Audun Lysbakken (@audunlysbakken) April 16, 2018

- Må lytte til barnevernet



På Politisk kvarter påpekte Helleland at de må lytte til de ansatte i barnevernet.

- Omsorgsovertakelse kan jo skyldes flere ting, men det vi vet er jo at det i barnevernstjenesten og kommuner hvor man setter inn forebyggende tiltak tidlig, der får man hjulpet barna og foreldrene til å gi bedre omsorg. Derfor mener jeg at vi må lytte til de barnevernsansatte som sier at det i de små barnevernstjenestene er vanskeligere å gi den hjelpen som er nødvendig, fordi det ikke er den samme kompetansen som sterkere barnevernstjenester, sa hun.

Hun ønsket imidlertid ikke å svare på om hun vil tvinge sammen kommuner for å få styrket barnevernet i de minste kommunene.

Vedum: - Bare synsing



Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, mener Helleland bare synser når hun argumenterer for kommunesammenslåing.

KRITISK: Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Problemet til Helleland, er at det bare er synsing og påstander hun kommer med. Hennes egen direktør i direktoratet sier jo at den variasjonen forklares i stor grad med region og ikke av kommunestørrelse. Men så har Helleland hengt seg opp i at det er kommunestørrelse som er problemet, og så leter hun etter et svar for å få bekreftet problemet, sa Vedum i Politisk kvarter.

