Lysbakken til frontalangrep: - Et eliteparti som sender regningen til dem som har minst

Dette er listen SV har laget om Frps politikk:

10 saker som viser at Frp favoriserer den økonomiske eliten:

1. De rikeste har fått 100 ganger mer i skattekutt enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner. De med over 5 millioner kroner i inntekt betaler nå 150 000 kroner mindre i skatt – hvert eneste år – etter fem år med Frp i regjering.

2. De med høyest formue har til sammen fått flere milliarder kroner i skattekutt.

3. Luksusbiler har fått hundretusener i avgiftskutt. En Porsche 911 Turbo S fikk 200 000 kroner lavere avgift i statsbudsjettet for 2017.

4. Skatteletter til grupper som har råd til å spare mye. De som har råd til å spare 25 000 kroner i året gjennom BSU har fått enda mer skattekutt. De som ikke har muligheten til å spare får ikke skattekuttene. De som har råd til å spare inntil 40 000 kroner ekstra til pensjon i året får nå skattelette i tillegg. Totalt koster disse ordningene resten av skattebetalerne over 1,6 milliarder kroner. Dette er penger som heller kunne blitt brukt til skattekutt for dem som har vanlig inntekt og ikke råd til å spare så store summer.

5. «Nye Veier» ble til nye millionlønninger. Snittlønnen for de åtte direktørene i statens nye selskap «Nye Veier», opprettet etter påtrykk fra Frp, er 1,4 millioner kroner.

6. Skattelette til dem som har en halv million til overs: Har du råd til å investere – og risikere –opptil en halv million i en oppstartsbedrift, har regjeringen nylig funnet opp en ny skattelette for akkurat deg. Dette skjer uten at regjeringen kan si noe om dette vil skape en eneste ny arbeidsplass. Resten av skattebetalerne må plukke opp regningen på 330 millioner kroner i året.

7. Frp stemmer alltid for økt lønn til seg selv: Frp stemmer alltid for lønnsøkningene som stortingsrepresentantene bevilger seg selv, og mot forslag som er mer moderate.

8. Arveavgiften er fjernet. Det vil si at du kan arve milliarder uten å betale skatt, om du er født med riktige foreldre. Dette har for eksempel vært til god hjelp for tenåringsmilliardæren Gustav Witzøe, som arvet 2,5 milliarder kroner og slapp å betale skatt av noen ting av dette – og som understreker at nettopp fjerningen av arveavgift var grunnen til denne tidlige og store overføringen av arv. Dette skjer samtidig som to av tre av de aller rikeste i Norge er arvinger.

9. Endret arbeidsmiljøloven: Regjeringen økte muligheten for midlertidige ansettelser i forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Institutt for samfunnsforskning har vurdert virkningen om kom til at «Vi finner en økt andel midlertidige/korte jobber i økonomien etter reformen. Økningen skjer i bransjer med allerede høy midlertidig-andel og i lavtlønnsyrker. Det er få tegn til at reformen har bidratt til økt sysselsetting totalt sett. Personer fra utsatte grupper har en større andel av de midlertidige/korte jobbene etter reformen, men har ikke økt sin totale sysselsettingsandel. Både utsatte grupper og majoritetsbefolkningen har derfor lavere jobbsikkerhet etter reformen.»

10. Rigget fiskerisektoren for de rikeste gjennom å mangedoblet prisen på kvoter. Regjeringen har økt prisen på fiskekvoter med flere hundre prosent, og effektivt stengt ungdom ute og rigget systemet for de aller rikeste. 13

10 saker der Frp kutter i goder for folk flest, eller de som har minst.

1. Bompenge-rekord med Frp: Frp skulle fjerne bompengene, men har i stedet satt nye rekorder i innkreving av bompenger. Et eksempel på at Frp har tvunget gjennom bompengeprosjekter er deres insistering på ny E18 inn mot Oslo – mot lokalpolitikernes ønske. Dette fører til ytterligere økninger i bompengene.

2. Innfører gebyr på død: Frps avgåtte justisminister Sylvi Listhaug kjempet gjennom gebyr på død. I dag er skifteattesten gratis, men fordi Frp bestemmer skal den snart koste 1130 kroner.

3. Frp tar bilen fra syke og funksjonshemmede: Frp i regjering har kuttet bilstøtte til folk som er helt avhengig av bil på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det gjør at folk som har alvorlige funksjonsnedsettelser ikke lenger får støtte til å komme seg på butikken, til legen eller på besøk til barnebarna.

4. Barn av uføre har mistet tusenvis av kroner: Frp-regjeringen kuttet i barnetillegget for uføre. Tusenvis av unger mistet oppi titusenvis av kroner i året.

5. Fjernet gratis fysioterapi for folk som virkelig trenger det: Folk med brannskade, syreskade og andre alvorlige skader har mistet gratis fysioterapi.

6. Innført skatt på å miste jobben: Frp har til og med innført en ny skatt på å miste jobben. Regjeringen har innført skatt på sluttvederlag, i tillegg til at den samme gruppen mister viktige NAV-ytelser. I praksis tar Frp-staten dermed opp mot 70 prosent av sluttvederlaget i skatt.

7. Kuttet feriepengene til arbeidsløse: Frp fjernet feriepengene til dem som har mistet jobben, det skal straffe seg ekstra å miste arbeidsplassen sin.

8. Tok fruktfatet fra skoleungdommen: Frp kuttet skolefrukt til ungdomstrinnet på skolen. De beholder fruktfatene på sine egne regjeringskontorer.

9. Svikter pensjonistene: Pensjonistene har fått dårligere råd tre år på rad. Hvert eneste trygdeoppgjør har blitt en stor skuffelse for pensjonistene, som har tapt kjøpekraft tre år på rad.

10. Budsjettkutt i offentlig velferd (ABE-reformen): etter flere år med kutt i budsjettene til offentlig velferd går det ut over tilbudet, blant annet til kutt i fødselsomsorg, fengsel, psykiatri etc.: