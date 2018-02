Må mekle i fastlåst strid mellom Troms og Finnmark

Forhandlingsmøtet mellom Troms og Finnmark endte med brudd. Nå oppnevner kommunalministeren mekler.

Stortinget har vedtatt at de to nordligste fylkene skal slås sammen, men lokalt er det full splid om hvordan dette skal skje. Nå må kommunalminister Monica Mæland (H) oppnevne en mekler som skal bidra til å løse floken.

Krangelen toppet seg i forrige uke da forhandlingsmøtet mellom Finnmark og Troms endte med brudd. Delegasjonen fra Troms reiste seg og marsjerte ut.

Troms-delegasjonen vil ha den administrative ledelsen av det nye storfylket i Tromsø, mens Finnmarks forhandlingsutvalg vil ha en deling; politisk ledelse i Tromsø og den administrative ledelsen i Vadsø.

- Vanskelig med ultimatum

- Jeg skjønner jo at det er vanskelig å forhandle når de går ut med et så tydelig ultimatum, uttalte fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark til iFinnmark etter bruddet.

Forhandlingsleder for Troms-delegasjonen Willy Ørnebakk mener på sin side at det er finnmarkingene som har vært vanskelige:

- Vi har presentert et helt klart standpunkt om at vi må se til de hva andre tvangssammenslåtte fylkene har gjort og legge administrativ ledelse av fylkeskommunen til det ene fylket og fylkesmannens administrasjonen til den det andre fylket. Finnmark er ikke villig til å fire på det i det hele tatt. Finnmark vil ha begge delene her i Vadsø. Det kan ikke være det som gagner den nye regionen. Dette blir helt umulig å gå for, skal man se det fra vårt ståsted, uttalte han forrige uke.

Møte hos statsråden

Vassvik og Ørnebakk var torsdag innkalt til møte hos Mæland. Der ble det enighet om at departementet skal oppnevne en mekler for å drive prosessen videre, melder NTB.

- Nå er man på et punkt der man ikke greier å komme videre. Men det begynner å haste, sier Mæland.

BRUDD: Etter forhandlingsmøte forrige uke gikk de hver til sitt. Fra venstre Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark, og Willy Ørnebakk, forhandlingsleder for Troms-delegasjonen.

Også fylkesmennene i Troms og Finnmark har gitt opp å komme til enighet om et nytt organisasjonskart for det nye storfylket, melder NTB.

Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, trass i motstand særlig fra Finnmark, og striden har siden stått om navnet på det nye fylket – Troms og Finnmark eller Finnmark og Troms – og hvor myndighetsorganer skal plasseres. I dag ligger de to fylkesadministrasjonene i Vadsø og Tromsø.

