Må utsette koronavaksinering i Fauske på grunn av ekstremværet

Ekstremværet Frank fører til at den planlagte koronavaksineringen i Fauske fredag må utsettes med én uke.

Kommunen vil ta kontakt med dem som skulle vaksineres fredag og gi dem en ny time, skriver Saltenposten.

Vaksineringen må utsettes til neste fredag, men kommunen vil sørge for at dosene blir brukt likevel.

– For at vi skal få brukt disse dosene som skulle gått til denne gruppen, må vi velge å vaksinere de som er enkelt tilgjengelig. Blant annet vil vaksinene gå til noen av dem som bor i institusjoner/omsorgsboliger, og helsepersonell, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Terje Valla, til avisen.

Vaksinen har kort holdbarhet, og det er derfor nødvendig at de som skal få vaksinen, er tilgjengelig, noe som ekstremværet – som skal fortsette til ut på dagen fredag, kunne sette en stopper for. Flere steder i Nord-Norge oppfordres folk nå om å holde seg innendørs.

