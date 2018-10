Mads skadet seg selv og eiendeler etter sykkelsvikt: Oslo Bysykkel tar ingen ansvar

Mads Klynderud (18) falt og skadet seg etter at kjedet på en Oslo Bysykkel plutselig skiftet gir. Men kompensasjon for skadene på kropp og eiendeler må han se langt etter.

Det skulle bare være en vanlig sykkeltur fra Tune på Skøyen mot Oslo Sentrum, men da Klynderud hadde passert Frogner kirke, etter en fire minutters sykkeltur, skjedde det uventede.

- Jeg hadde middels fart nedover Bygdøy Allé, i tredje gir, før kjedet plutselig hoppet ned til første gir. Dermed fikk jeg en brå fremoverbevegelse og prøvde følgelig å sette meg ned på setet. Da jeg satt meg tilbake kollapset selve sete-stanga, og jeg falt ut i gata, forteller Klynderud til Nettavisen.

Heldigvis for 18-åringen var det ingen biler eller busser i Bygdøy Allé akkurat på det tidspunktet, men han fikk selv skader på både knær, bukser og hodetelefoner av typen EarBuds.

Han anslår at skadene vi koste han 2-3.000 å erstatte, men etter å ha kontaktet Oslo Bysykkel fikk han tydelig beskjed; de tar ikke noe ansvar.

Les også: Regjeringen setter ned foten: Elsykler skal ikke registreres og forsikres

- Bruker har ansvaret

Utenom å beklage for hendelsen hadde nemlig ikke kundeservice mer å tilby Klynderud etter ulykken hadde blitt rapportert.

- Jeg er takknemlig for at de prøvde å svare så fort som mulig, men synes det er alt for dårlig at sykler det åpenbart er mekaniske feil på er tilgjengelige for brukerne, sier han.

Klynderud forteller at kundeservice han snakket med informerte om at sykkelen han brukte hadde vært på reparasjon to ganger før ulykken skjedde.

ULYKKESSTEDET: Mads Klynderud peker på hvor kjedet på sykkelen hoppet av.

Konfrontert med hendelsen vil ikke markedssjef i Oslo Bysykkel, Nanna Reiss, gå konkret inn i saken, da hun ikke kjenner til alle fakta, men kommenterer følgende til Nettavisen:

- Bruker har selv ansvar for å sjekke at alt er i orden med sykkelen, men vi kan ikke alltid stole på at forrige bruker ikke sjekket og rapporterte eventuelle feil. Det kan, som på en privatsykkel, skje at et kjede hopper av.

- Så dere tilbyr ikke noe form for kompensasjon, selv etter en mekanisk feil fra deres side?

- Brukeren har ansvaret for sykkelen, litt på samme måte som når man leier en bil, og må sykle forsvarlig. Om vi skulle hatt forsikring på alle syklene våre hadde det fordyret tjenesten betraktelig. Man må eventuelt ha med forsikringsselskapet sitt om uhellet først er ute, forteller Reiss.

- Veldig vagt

Som med Klynderud, og mange andre unge, har han ikke en slik forsikring som Reiss snakker om. Han synes Oslo Bysykkel villeder brukerne ved ikke å informere om at de ikke driver med kompensasjon.

- Det blir veldig vagt når man ikke forteller at selv om det ikke er din feil at man er utsatt for en ulykke får man all skyld. De bør også stå til ansvar for reparasjonene de gjør på syklene. Det blir åpenbart delt ut sykler til tross for at flere av dem kan være ødelagt, sier 18-åringen.

ETTERTRAKTEDE: Bysyklene har blitt svært populære på kort tid. Her synes et parkeringsstopp ved Paulsenkaia.

Reiss opplyser at det hittil i år har blitt gjort over 10.000 reparasjoner på bysyklene, og snitt-turene per sykkel skal ligge på rundt 44 turer hver dag. Dermed mener markedssjefen man ikke kan garantere at ting som sykkelkjeder til enhver tid er i orden.

- Vi er veldig opptatte av at brukerne rapporterer inn alle problemer. Om dette skjer stenges sykkelen neste gang den låses til stativet. Da kommer det mobile verkstedet til verks og fikser feilen. Om det er større problemer tar vi med oss sykkelen til verkstedet, opplyser Reiss.

- Men bør det ikke være en bedre oppfølging om ulykkes-sykkelen allerede hadde vært fikset to ganger?

- Nå har ikke jeg sjekket loggen til den aktuelle sykkelen, så jeg vet ikke om den har vært reparert innen kort tid eller iløpet av dette året. Vi gjør hele overhalinger innimellom, men kan ikke framprovosere feil heller, mener hun.

Vurderer vedtektsendring

På Oslo Bysykkel sine hjemmesteder står det, som Reiss nevner, at «du er personlig ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade». Man er også pliktig til å «etterse at sykkelen er hel og i forsvarlig stand» før bruk.

Det selskapet ikke informerer om i vilkårene er at man selv må erstatte alle personlige tap eller skader, selv om feilen er mekanisk.

- Burde dere ikke fortelle brukerne deres at at de ikke får kompensasjon om en bysykkel forårsaker skader på enten eiendeler eller seg selv?

- Det skal jeg notere. Det er mange ting man må ta med i slike vedtak, men vi må kanskje gå gjennom andre informasjons-ting vi har der. Man har som sagt et ansvar for å sjekke sykkelen, spesielt når det er så hyppig bruk i løpet av en dag. Men det er klart dette ikke er en morsom situasjon å havne i, forteller Reiss.

Hun forsikrer om at de alltid prøver å gjøre det beste for brukerne sine, men at de alltid har ting de kan forbedre.

Oslo Bysykkel er en statseid deletjeneste som brukes av omtrent 50.000 mennesker, og i 2016 ble det syklet over 2,1 millioner bysykkel-turer.

I samarbeid med selskapet Clear Channel Norway AS er målet at stadig flere skal benytte seg av sykler i Oslo sentrum.

Tjenesten er et av verdens mest brukte bysykkel-system.

Mest sett siste uken