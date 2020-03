Mæland ber bedrifter forskuttere lønn til permitterte

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ber bedrifter forskuttere lønn til permitterte ansatte.

– Jeg håper nå at de bedriftene som kan, gjør det de kan for å hjelpe ansatte som blir nødt til å stå i kø hos Nav. Vi vet jo at pågangen hos Nav er stor. Det jobbes på spreng, men det kan ta noe tid før de greier å utbetale penger, sier Mæland.

– Derfor håper jeg at bedrifter kan være fleksible og forskuttere lønn til de som blir permittert, fra dag 3–20 i permitteringsperioden, sier hun.

Bedriftene vil få disse pengene refundert fra Nav i ettertid, forsikrer Mæland.

