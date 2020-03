Mæland ber folk følge med på om barn har det bra

Sykehus har meldt at de undersøker langt færre barn som kan være utsatt for vold og overgrep under koronakrisen enn før. Justisministeren ber folk følge med.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa Monica Mæland (H) at det er mye vanskeligere å følge opp disse barna når skoler og barnehager er stengt, og de ikke lenger møter voksne fysisk hver eneste dag. – Derfor er det ekstra viktig at vi alle følger med og sier ifra om vi ser noen som ikke har det bra, og mistenker at noe galt har skjedd, sa Mæland. – Vi må si ifra til barnevern eller politi om vi ser eller hører noe. Det å beskytte barna våre, er blant våre aller viktigste oppgaver, også i denne situasjonen, fortsatte hun. (©NTB)

