Mæland forventer opprydning etter rapporter om ukultur i politiet

I et forskningsprosjekt kommer det fram at det er en ukultur i deler av politiet. Justisminister Monica Mæland (H) forventer at det ryddes opp.

– Jeg forventer at det ryddes opp i dette, og jeg vil ta dette opp med politidirektøren når jeg møter henne om kort tid, sier Mæland.

Justisministeren sier at det ikke er akseptabelt at ledere utnytter sine posisjoner, og hun mener det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering.

– Vi skal ikke ha en ukultur i politiet, og det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter metoo, sier hun.

